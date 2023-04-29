Отмечающая 700-летие крепость Орешек открылась для посетителей

Гостей ждёт насыщенная культурно-познавательная программа.

Новый туристический сезон стартовал в субботу в крепости Орешек. Он продлится до 30 октября, сообщает «Петербургский Дневник».

Крепость Орешек была основана ровно 700 лет назад новгородцами на Ореховом острове в истоке реки Невы. На протяжении 90 лет, с 1612 по 1702 годы, она принадлежала Швеции.

Гостей ждёт насыщенная культурно-познавательная программа. К юбилею на территории острова откроется стендовая выставка, которая расскажет об истории крепости. Также в июле временная выставка заработает в здании Новой тюрьмы.

Фото: Serguei Fomine/globallookpress.com

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