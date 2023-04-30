Врач-иммунолог из Ленобласти дала важные советы для весенних аллергиков

Жителям Петербурга и Ленобласти, страдающим аллергией, рассказали, как справиться с весенними цветениями.
Советами поделилась аллерголог-иммунолог консультативной поликлиники Ленинградской областной клинической больницы Ирина Юргель.
- При выходе на улицу желательно пользоваться назальным спреем. Это защитит от попадания аллергенов на слизистые и уменьшит аллергические проявления.
- На голове следует носить косынку или летнюю шапочку, чтобы защитить ее от попадания пыльцы.
- Надевать солнцезащитные очки.
- По возвращении домой нужно переодеться, принять душ, помыть волосы.
- Дома как можно чаще проводить влажную уборку.
- Установить москитные сетки на окна, периодически смачивать их водой.
- Нос и рот постоянно ополаскивать водой.
- Если едете за город на машине, старайтесь использовать кондиционер и закрывать окна.
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25.04.2023 162