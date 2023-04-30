Врач-иммунолог из Ленобласти дала важные советы для весенних аллергиков

Автор: Гузель Галимова
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Жителям Петербурга и Ленобласти, страдающим аллергией, рассказали, как справиться с весенними цветениями.

Советами поделилась аллерголог-иммунолог консультативной поликлиники Ленинградской областной клинической больницы Ирина Юргель.

  • При выходе на улицу желательно пользоваться назальным спреем. Это защитит от попадания аллергенов на слизистые и уменьшит аллергические проявления.
  • На голове следует носить косынку или летнюю шапочку, чтобы защитить ее от попадания пыльцы.
  • Надевать солнцезащитные очки.
  • По возвращении домой нужно переодеться, принять душ, помыть волосы.
  • Дома как можно чаще проводить влажную уборку.
  • Установить москитные сетки на окна, периодически смачивать их водой.
  • Нос и рот постоянно ополаскивать водой.
  • Если едете за город на машине, старайтесь использовать кондиционер и закрывать окна.

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25.04.2023 162
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