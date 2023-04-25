В Ленобласти стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

В Ленобласти с сегодняшнего дня, 25 апреля, стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
Всего планируется раздать 111 870 георгиевских лент. Больше всего — на рыночной площади в Выборге 9 мая и в Сосновом Бору — по 5 тысяч штук. Акция пройдет во всех районах Ленобласти.
Региональный центр «Молодежный» опубликовал полный список мест и времени раздачи георгиевских лент. Ознакомиться с перечнем можно по ссылке.
Георгиевскую ленточку следует прикреплять поверх одежды, например, на лацкан пиджака, пальто, платья или нагрудный карман рубашки. Недопустимо повязывать ее на руку, ниже пояса, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака, антенне или дворниках автомобиля.
Напоминаем, что теперь за осквернение георгиевской ленты грозит штраф до 5 млн рублей или до 5 лет лишения свободы.