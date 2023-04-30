На Неве в Павлово заметили разлив нефтепродуктов

Автор: Гузель Галимова
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Нефтяное пятно растянулось на реке Нева в Кировском районе Ленобласти.

Загрязнение заметили жители деревни Павлово и сразу обратились к специалистам. На место выезжала дежурная смена ПСО города Шлиссельбург. Они обработали место сорбентом.

На Неве в Павлово заметили разлив нефтепродуктов Павлово, нефтяное пятно, нева, Ленобласть
На Неве в Павлово заметили разлив нефтепродуктов Павлово, нефтяное пятно, нева, Ленобласть
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

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