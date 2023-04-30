Мясо для шашлыка перед майскими праздниками подорожало на 13%

Речь идет о стоимости свиной шеи.

Всего за неделю, с 24 апреля, она подорожала на 13%, до 450 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные агентства AD Libitum, передаёт «Петербургский Дневник».

По мнению экспертов, подорожание свинины связано с повышенным спросом на неё в канун майских праздников, когда россияне активно готовятся жарить шашлыки.