Мясо для шашлыка перед майскими праздниками подорожало на 13%

Речь идет о стоимости свиной шеи.
Всего за неделю, с 24 апреля, она подорожала на 13%, до 450 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные агентства AD Libitum, передаёт «Петербургский Дневник».
По мнению экспертов, подорожание свинины связано с повышенным спросом на неё в канун майских праздников, когда россияне активно готовятся жарить шашлыки.
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23.04.2023 192