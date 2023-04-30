Мясо для шашлыка перед майскими праздниками подорожало на 13%

Автор: Гузель Галимова
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Речь идет о стоимости свиной шеи.

Всего за неделю, с 24 апреля, она подорожала на 13%, до 450 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные агентства AD Libitum, передаёт «Петербургский Дневник».

По мнению экспертов, подорожание свинины связано с повышенным спросом на неё в канун майских праздников, когда россияне активно готовятся жарить шашлыки.

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23.04.2023 192
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