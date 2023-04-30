Из Петербурга в Крым отправился первый пассажирский автобус

В субботу, 29 апреля, из Петербурга в Симферополь отправился первый пассажирский автобус регулярного межрегионального сообщения.

Трасса маршрута пролегает через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край. Автобусы из Петербурга в Симферополь будут отправляться еженедельно по субботам в 7:00, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Внутри автобуса для удобства путешественников есть 44 комфортабельных пассажирских места, система климат-контроля, полки для багажа и мониторы. За все время в пути сменится три профессиональных водителя, которые сопровождают маршрут.