Первомай в Ленобласти будет дождливым и ветреным

В понедельник, 1 мая, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Днем местами по Ленобласти пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах со снежной крупой. Ветер западный от слабого до умеренного, днем порывистый. Температура воздуха ночью -1…+4°C, днем +8…+13°C. Атмосферное давление будет слабо повышаться.