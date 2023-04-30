Первомай в Ленобласти будет дождливым и ветреным

В понедельник, 1 мая, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.
Днем местами по Ленобласти пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах со снежной крупой. Ветер западный от слабого до умеренного, днем порывистый. Температура воздуха ночью -1…+4°C, днем +8…+13°C. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
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