Мужчину с ожогами спасали с горящего участка в садоводстве Кировского района

Сообщение о возгорании частного дома и хозяйственной постройки на участке в СНТ «Северный завод» Кировского района поступило дежурным 1 мая в 04:49. На место прибыли восемь сотрудников дежурной смены 130-й пожарной части.

При тушении задействовали две спецмашины. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать к 08:00.

С места пожара госпитализировали 48-летнего мужчину с ожогами. Обстоятельства и причины пожара устанавливает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района.