Станцию метро «Василеостровская» закроют на вход по утрам со 2 мая по 17 сентября

Закрытие в утренние часы связано с запланированным ремонтом эскалатора, сообщают в пресс-службе петербургской подземки.

«По рабочим дням с 08:00 до 10:30 вход на станцию закрыт, с 16:00 до 20:00 вход на станцию ограничен», – сказано в сообщении

В ГУП «Пассажиравтотранс» добавили, что из-за увеличения пассажиропотока для удобства петербуржцев на время закрытия станции запустят дополнительные автобусы, следующие по маршрутам №№ 1, 6 и 100.