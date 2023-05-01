Станцию метро «Василеостровская» закроют на вход по утрам со 2 мая по 17 сентября

Закрытие в утренние часы связано с запланированным ремонтом эскалатора, сообщают в пресс-службе петербургской подземки.
«По рабочим дням с 08:00 до 10:30 вход на станцию закрыт, с 16:00 до 20:00 вход на станцию ограничен», – сказано в сообщении
В ГУП «Пассажиравтотранс» добавили, что из-за увеличения пассажиропотока для удобства петербуржцев на время закрытия станции запустят дополнительные автобусы, следующие по маршрутам №№ 1, 6 и 100.
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25.04.2023 670