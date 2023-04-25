Дрозденко опроверг слухи о возведении нового микрорайона во Всеволожске

В последнее время жители Всеволожска активно обсуждают в соцсетях информацию о планах возвести на улице Шишканя новый микрорайон на 27 тысяч квадратных метров.

Новость вызвала волну возмущения.

«Почему опять бездумно выдаются разрешения на строительство? <…> Сад на сто мест, а построено будет 27 тысяч квадратных метров! <…> Хочется спросить, а где школа для этого микрорайона?! <…> Вторая большая проблема — дороги! Все встанут на Дороге Жизни!» — написала одна из жительниц губернатору Ленобласти.

Однако выяснилось, что разрешения на строительство не выдавалось. По факту обращения Госстройнадзор проведет проверку, пишет Online47.