Дрозденко опроверг слухи о возведении нового микрорайона во Всеволожске

Автор: Гузель Галимова
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В последнее время жители Всеволожска активно обсуждают в соцсетях информацию о планах возвести на улице Шишканя новый микрорайон на 27 тысяч квадратных метров.

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Скрин соцсети.

Новость вызвала волну возмущения.

«Почему опять бездумно выдаются разрешения на строительство? <…> Сад на сто мест, а построено будет 27 тысяч квадратных метров! <…> Хочется спросить, а где школа для этого микрорайона?! <…> Вторая большая проблема — дороги! Все встанут на Дороге Жизни!» — написала одна из жительниц губернатору Ленобласти.

Однако выяснилось, что разрешения на строительство не выдавалось. По факту обращения Госстройнадзор проведет проверку, пишет Online47.

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Скрин соцсети.
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09.02.2023 317
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