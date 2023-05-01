Рабочая неделя в Ленобласти начнется с дождя и мокрого снега

Как сообщают в ГУ МЧС, 2 мая на территории Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах – с мокрым снегом.

Ночью температура воздуха составит 0… +5 °C. На востоке региона местами до -3 °C. Южный и юго-западный ветер будет с порывами до 5-10 метров в секунду.

Днем термометров поднимутся до +18 °C. Возле водоемов – до +10 °C. Порывы южного и юго-западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.