Как привлечь жителей Ленобласти к занятиям спортом, обсудили в ЦУР

На семинаре Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области обсудили, как привлечь жителей региона к занятиям спортом с помощью госпабликов. Об этом сообщил глава ЦУР Тимур Зайнуллин.

В мероприятии участвовали представители спортивных организаций из всех районов и городского округа. По словам Тимура Зайнуллина, Александр Дрозденко поставил задачу к 2030 году привлечь к занятиям спортом не менее 70 % населения.

С принятием закона «О госпабликах» для этого появился соответствующий инструмент. В рамках семинара участники ознакомились с рекомендациями экспертов по ведению сообществ и общению с подписчиками, а также обменялись лучшими практиками.