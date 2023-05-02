Причастные к подрыву ЛЭП в Гатчинском районе могли скрыться на черном Chevrolet Captiva

Причастные к диверсии на ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти могли уехать места преступления на черном автомобиле марки Chevrolet Captiva с волгоградскими номерами.

Подозреваемые объявлены в розыск, ориентировки на них уже разосланы нарядам ППС.

Напомним, в ночь на 1 мая неизвестные подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленобласти. На соседней было обнаружено взрывное устройство, его обезвредили. По факту подрыва ЛЭП возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств». Подробнее об этом читайте в материале ivbg.ru.