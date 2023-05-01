Что известно о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе – фото, видео

Как сообщал ivbg.ru, в ночь на 1 мая произошла диверсия в Сусанинском поселении Гатчинского района, в районе деревни Ковшово. Подорвана линия опоры электропередач (ЛЭП).

Информация о происшествии в Сусанинском поселении поступила в 00:01. Сообщалось о странном звуке и яркой вспышке. В указанном месте нашли упавшую опору. На соседней было обнаружено взрывное устройство. Его обезвредили. До ближайших жилых домов от дороги 300-500 метров.

Подорвана одна из опор линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС – Гатчинская». Она питает четыре района Ленинградской области: Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский, Волосовский. Электроснабжение населения и инфраструктуры не нарушено. Сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Бастион» Росгвардии обследуют линию электропередач. Дорога возле деревни Ковшово перекрыта. На месте работает следственно-оперативная группа СК под руководством первого заместителя руководителя управления, подполковника юстиции Дмитрия Митяева.

Фото: тг-канал Александра Дрозденко, пресс-служба Росгвардии