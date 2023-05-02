Расчлененное тело мужчины в трех пакетах нашли в Выборге

Подросток нашел труп мужчины 1 мая в 600 метрах от одного из домов по улице Путейской в Выборге. Тело было расчленено и разложено по трем полиэтиленовым пакетам.
Останки в стадии гнилостных изменений лежали на территории гаражного кооператива, между стеной одного из гаражей и железобетонным забором стадиона университета гражданской авиации.
Тело мужчины нашел 16-летний подросток. Мальчик рассказал о находке сотруднице Благотворительного фонда помощи детям, которая вызвала полицию. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливает экспертиза.
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