Расчлененное тело мужчины в трех пакетах нашли в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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Подросток нашел труп мужчины 1 мая в 600 метрах от одного из домов по улице Путейской в Выборге. Тело было расчленено и разложено по трем полиэтиленовым пакетам.

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Фото: Яндекс.Карты

Останки в стадии гнилостных изменений лежали на территории гаражного кооператива, между стеной одного из гаражей и железобетонным забором стадиона университета гражданской авиации.

Тело мужчины нашел 16-летний подросток. Мальчик рассказал о находке сотруднице Благотворительного фонда помощи детям, которая вызвала полицию. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливает экспертиза.

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