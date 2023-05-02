«Девятку» тушили на трассе в Гатчинском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, 1 мая в 20:12 поступило сообщение о пожаре на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе. Горел моторный отсек, покрышки и салон легкового автомобиля.

На место происшествия прибыли дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей. К 21:14 возгорание было ликвидировано, информации о пострадавших не поступала. Тушили автомобиль восемь человек и две спецмашины.

Огонь полностью уничтожил «ВАЗ-2109». Обстоятельства происшествия устанавливаются.