Мужской скелет нашли в бытовке в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Кировского района 1 мая около 19:00 поступило сообщение от очевидца об обнаружении скелетированных останков в селе Путилово.  

Труп лежал в деревянной бытовке на участке по улице Игнашкиных. Прибывшие на место полицейские установили, что останки принадлежат мужчине. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Причину и обстоятельства смерти определят судмедэксперты. Личности погибшего и собственника участка, где нашли тело, устанавливаются.

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02.05.2023 84
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