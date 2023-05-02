Мужской скелет нашли в бытовке в Кировском районе

В полицию Кировского района 1 мая около 19:00 поступило сообщение от очевидца об обнаружении скелетированных останков в селе Путилово.
Труп лежал в деревянной бытовке на участке по улице Игнашкиных. Прибывшие на место полицейские установили, что останки принадлежат мужчине. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано.
Причину и обстоятельства смерти определят судмедэксперты. Личности погибшего и собственника участка, где нашли тело, устанавливаются.
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02.05.2023 84