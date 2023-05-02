С 24 по 26 апреля бизнес-делегация из восьми производителей Ленинградской области посетила Ташкент

Бизнес-миссия была организована при содействии регионального Центра поддержки экспорта АНО «ЦРП ЛО» и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Областные компании провели встречи с дистрибуторами, госкомпаниями, заместителем Торгового представителя РФ в Республике Узбекистан и региональным представителем Российского экспортного центра.

«Страны Средней Азии давно рассматриваются нами как перспективное направление. Сотрудничество с Узбекистаном открывает путь экспорта не только на местный рынок, но и в соседние страны: Таджикистан, Киргизию и Афганистан», — прокомментировал замредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта.