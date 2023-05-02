Компания, владеющая популярным приложением знакомств Tinder, планирует полностью завершить начатый ранее выход из РФ.

Полный уход с рынка планируется к 30 июня 2023 года.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — говорится в отчете компании.

В апреле 2022 года Tinder отключил для россиян доступ к платным опциям, однако не стал покидать рынок. В то же время российские пользователи начали жаловаться на периодические сбои в работе приложения. В июле 2022 года жалобы стали массовыми.