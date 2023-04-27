Hyundai Motor намерен покинуть российский рынок

Продать свои заводы в России известный производитель собирается компании из Казахстана.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor решил покинуть российский рынок. В конце февраля власти Петербурга заявляли, что городское правительство ведет переговоры с Казахстаном по поводу продажи завода — сообщает ТАСС.

Условия сделки подразумевают, что Hyundai Motor оставит за собой право выкупить активы обратно в любое время.

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Ранее стало известно, что в Петербурге построят фармацевтический завод.