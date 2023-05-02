Участники СВО смогут бесплатно пройти переобучение

Участники спецоперации смогут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным профессиям, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такое решение также распространяется для членов семей участников СВО, которые погибли при выполнении задач в ходе боевых действий. Обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Томский государственный университет.

Заявки на обучение оформляются на портале «Работа России».

Вам будет интересно Учебники по истории с разделом об СВО поступят в школы 1 сентября Новые школьные учебники по истории для старших классов, содержащие раздел о спецоперации, поступят в школы к 1 сентября. Учебники в настоящее... 19.04.2023 153

Отмечается, что за трудоустройство таких сотрудников работодатели получат субсидии.