Участники СВО смогут бесплатно пройти переобучение

Участники спецоперации смогут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным профессиям, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такое решение также распространяется для членов семей участников СВО, которые погибли при выполнении задач в ходе боевых действий. Обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Томский государственный университет.
Заявки на обучение оформляются на портале «Работа России».
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