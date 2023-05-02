Словак незаконно прибыл на надувном круге в Ивангород

Пограничная служба ФСБ задержала 46-летнего гражданина Словакии, который незаконно пересек эстонско-российскую границу в районе Ивангорода в ночь на 1 мая.

Мужчина два года планировал переезд из Словакии в Россию. Добравшись до Эстонии, иностранец переплыл Нарву в заранее подготовленном гидрокостюме. При помощи надувного круга он перевез свои вещи. Об этом сообщают «Невские Новости».

По информации издания, словак не хочет возвращаться на родину по культурным и политическим причинам и связывает свою жизнь с Россией. За незаконное пересечение государственной границы мужчине грозит два года тюрьмы.