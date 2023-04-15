Художник ищет труп британца для принесения в жертву за колониальные грехи

Австралийский художник Натан Мейнард, принадлежащий к коренному народу палава, ищет труп для инсталляции. Он просит добровольца «британского происхождения» пожертвовать свое тело для арт-проекта после смерти.

Художник объясняет, что ему нужен труп, «который можно было бы принести в жертву за прошлые грехи», совершенные во время колонизации. Какую форму примет произведение автора, не сообщается.

Натан Мейнард обещает «относиться к телу с величайшим уважением», несмотря на то, что оно предназначено для искупления зверств, совершенных во время колониальной власти.

Тасманский музей и художественная галерея TMAG разрешат работу, так как в прошлом тела представителей коренных народов неоднократно демонстрировались европейскими музеями, а часть из них остается в коллекциях до сих пор.