Житель Киришского района Александр Филиппов погиб в ходе спецоперации

Автор: Гузель Галимова
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При исполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Киришского района Ленобласти Александр Филиппов. 

Соболезнования родным и близким выразили администрация и совет депутатов Киришского района, а также губернатор Ленобласти.

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Фото: «СВОихНеБросаем47 (Надежный тыл)\ВКонтакте»

Прощание с военнослужащим пройдет сегодня, 3 мая, в МДЦ «Восход».

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