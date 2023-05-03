Житель Киришского района Александр Филиппов погиб в ходе спецоперации

При исполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Киришского района Ленобласти Александр Филиппов.
Соболезнования родным и близким выразили администрация и совет депутатов Киришского района, а также губернатор Ленобласти.
Прощание с военнослужащим пройдет сегодня, 3 мая, в МДЦ «Восход».
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