Житель Киришского района Александр Филиппов погиб в ходе спецоперации

При исполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Киришского района Ленобласти Александр Филиппов.

Соболезнования родным и близким выразили администрация и совет депутатов Киришского района, а также губернатор Ленобласти.

Прощание с военнослужащим пройдет сегодня, 3 мая, в МДЦ «Восход».