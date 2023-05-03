Житель Всеволожского района погиб в ходе спецоперации

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Всеволожского района Ленобласти Павел Кочубей.

Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Александр Дрозденко.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Павла Александровича Кочубея, его друзьям, боевым товарищам. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!» — говорится в сообщении.