Житель Всеволожского района погиб в ходе спецоперации

Автор: Гузель Галимова
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При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Всеволожского района Ленобласти Павел Кочубей.

Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Александр Дрозденко.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Павла Александровича Кочубея, его друзьям, боевым товарищам. Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы! Светлая память!» — говорится в сообщении.
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03.05.2023 88
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