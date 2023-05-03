Фото: истощенного нерпенка спасли в деревне Коккорево

Истощенного нерпенка обнаружили во время субботника на берегу Ладожского озера в деревне Коккорево Всеволожского района Ленобласти.
Ослабшего детеныша доставили в Центр помощи ластоногим в Репино, сейчас им занимаются специалисты.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99, ВК
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Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.