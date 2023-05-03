Стало известно, как длинные выходные отразятся на зарплате за май

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, работники, которые получают оклад, не должны терять деньги в нерабочие праздничные дни.

Юрист рассказал Фонтанке.ру, что ждет работников в мае. По его словам размер заработной платы во многом будет зависеть от условий трудового договора.

Если у вас в праздничные дни был законный выходной, но пришлось выйти на работу, его должны оплатить в двойном размере.

Если у сотрудника часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда размер заработной платы зависит от фактически отработанного времени. И если в праздники вы отдыхаете, то рабочего времени будет меньше, а значит, и зарплата тоже.

По общему правилу, работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере или взамен предоставляется полный день отдыха, можно выбрать. Но если у человека сменный график и смена приходится на выходной праздничный день, то никакого отгула не положено, только двойная оплата.

Ранее стало известно, что россиян ждет дополнительный выходной на майские праздники.