Опубликован календарь благоприятных садовых дней в мае

Май — самый главный месяц весны для садоводов. Именно в это время закладывается основа хорошего урожая.

В первой половине месяца огородникам рекомендуется заняться посевом зелени. Во второй половине — высадить рассады баклажанов, помидоров и перца, но обязательно следует укрыть растения пленкой.

В конце мая, как правило, высаживают огурцы и кабачки. Как только пройдут сильные заморозки, можно начинать заниматься высадкой цветов.

Итак, благоприятными дни для посадки растений и садовых работ: 3, 4, 5, 22, 23, 24 и 30 мая.