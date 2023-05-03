Следственный комитет задержал 16-летнего подростка и его 15-летнюю подругу, подозреваемых в убийстве 13-летней школьницы, пропавшей несколькими днями ранее. Они уже дали признательные показания и показали, где находится тело.

Известно, что задержанные пригласили 13-летнюю ученицу седьмого класса «дать интервью в необычном месте» — в лесу под Парголово. Однако изначально планировали ее убить и даже заранее вырыли ей могилу неподалеку. При этом конфликтов между подростками не было.

Во время стрима сообщники задавали ей разные вопросы на отвлеченные темы, чтобы усыпить бдительность. В какой-то момент юноша подошел к ней со спины с молотком и нанес не менее 10 ударов. Затем тело школьницы закопали со всеми вещами.

Позже подозреваемый в убийстве опубликовал пост в социальной сети, в котором он фактически во всем признался. В пресс-службе СК РФ по Петербургу сообщили, что школьники решили совершить убийство без какого-либо мотива — «для собственного самоутверждения».

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