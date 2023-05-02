Почти килограмм взрывчатки обнаружили рядом с подорванной опорой ЛЭП в Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, в ночь на 1 мая произошла диверсия в Сусанинском поселении Гатчинского района, в районе деревни Ковшово. Подорвана линия опоры электропередач (ЛЭП).

Как стало известно, для подрыва ЛЭП использовалось СВУ с электродетонатором и электронным таймером для дистанционной активации. Рядом нашли неразорвавшееся устройство с 300 гр. взрывчатки. Его обезвредили.

Еще в 300 метрах от места взрыва обнаружили такую же систему на другой опоре ЛЭП: два СВУ с массой взрывчатого вещества 600 и 300 гр. Судя по всему, они должны были сработать по принципу — активация первого запускает второе устройство без детонатора. Но их успели обезвредить.

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Причастные к диверсии на ЛЭП в Гатчинском районе могли уехать места преступления на черном автомобиле марки Chevrolet Captiva с волгоградскими номерами. Их сейчас разысиквают.

По факту подрыва ЛЭП возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств». Подробнее об этом читайте в материале ivbg.ru.