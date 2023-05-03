Порядка 70 тыс. жителей Ленинградской области получат выплаты ко Дню Победы

К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат выплаты от Ленинградской области – от 5 до 10 тыс. рублей. Губернатор подписал соответствующее постановление.

Выплаты получат более 68 тыс. жителей Ленобласти.

«В этом году выплаты к празднику увеличились — в прошлом году были категории, которые получили по 3, 4 и 7 тыс. рублей. Кроме того, в рамках единой агломерации с Петербургом, размер выплат для ветеранов одинаков», — отметил Дрозденко.

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Так, По 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам боевых действий по разминированию с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, а также тем, кто прожил менее четырех месяцев в блокадном Ленинграде, трудившимся на объектах ПВО и на строительстве военных объектов.

По 5 тысяч рублей получат вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов и участников войны, а также дети войны.