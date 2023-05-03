В России упростили получение карты болельщика для ряда граждан

Правительство России упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов всех групп и пенсионеров.

Мишустин подписал соответствующее постановление, которое вступит в силу с 26 мая. Согласно документу, идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно: если данные о них есть в учетной записи родителя на «Госуслугах», карта будет выдаваться автоматически.

Инвалиды смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Для пенсионеров и инвалидов правительство рекомендует регионам разместить на каждом стадионе РПЛ отдельные окна для получения Fan ID без очереди.

Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).