В России упростили получение карты болельщика для ряда граждан

Правительство России упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов всех групп и пенсионеров.
Мишустин подписал соответствующее постановление, которое вступит в силу с 26 мая. Согласно документу, идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно: если данные о них есть в учетной записи родителя на «Госуслугах», карта будет выдаваться автоматически.
Инвалиды смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Для пенсионеров и инвалидов правительство рекомендует регионам разместить на каждом стадионе РПЛ отдельные окна для получения Fan ID без очереди.
Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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