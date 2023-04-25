В Приозерском районе впервые пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

Приозерский район Ленобласти примет первый областной чемпионат по воздухоплавательному спорту.

Состязания пройдут с 24 по 29 мая на базе отдыха «Шишки на Лампушке». Участникам предстоит соревноваться в дисциплине «тепловые аэростаты». Судейскую коллегию возглавит президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло.

В чемпионате примут участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей. По итогам будет сформирована сборная Ленинградской области, которая представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту в 2024 году.