В Приозерском районе впервые пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Приозерский район Ленобласти примет первый областной чемпионат по воздухоплавательному спорту.

Состязания пройдут с 24 по 29 мая на базе отдыха «Шишки на Лампушке». Участникам предстоит соревноваться в дисциплине «тепловые аэростаты». Судейскую коллегию возглавит президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло.

В чемпионате примут участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской и Псковской областей. По итогам будет сформирована сборная Ленинградской области, которая представит регион на всероссийских соревнованиях по воздухоплавательному спорту в 2024 году.

Вам будет интересно
В Приозерском районе впервые пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту чемпионат, Приозерский район, Ленобласть, воздухоплавательный спорт
Певцы Сергей Мазаев и Николай Басков поддержали футболистов «Ленинградца» на матче в Петербурге
Победой футбольного клуба «Ленинградец» завершился матч 3 тура группы 2А Второй лиги против «Текстильщика» из Иваново. «Ленинградец» выиграл матч со счетом...
16.04.2023 250
Автор