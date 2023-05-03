В Ленинградском зоопарке вылупились черепашата

Первый детёныш появился на свет 19 апреля, а чуть позже, 23 апреля, из скорлупки начал выбираться второй.
В Ленинградском зоопарке пара угольных черепах Микеланджело и Памела обзавелись потомством. Ещё в сентябре влюблённая парочка черепах сделала кладку. Об этом сообщает piter.tv.
Сейчас малыши начинают активно ползать и кушать. С каждым днём они становятся всё более и более любопытными.
Фото: ВКонтакте/ Ленинградский зоопарк
Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке планируют отказаться от крупных животных и аттракционов.