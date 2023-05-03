В конкурсе «Лидеры России» поучаствует зампредседателя комитета по печати Ленобласти Юлия Васильева

Из разных уголков страны более 100 тысяч человек подали заявки.

Зампредседателя комитета по печати Ленинградской области Юлия Васильева принимает участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» в этом году. Она рассказала ЛенТВ24 подробнее о состязаниях.

Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже собрал тысячи заявок на участие. Юлия, делясь впечатлениями, отметила настолько интересные конкурсанты из различных сфер деятельности собрались под эгидой проекта.

Участие в конкурсе дает возможность получить образовательный грант на сумму миллион рублей.

Фото: ЛенТВ24

Ранее стало известно, что в Думу внесен законопроект о запрете парламентариям и министрам иметь недвижимость за границей.