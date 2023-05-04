С 6 по 8 мая в Ботаническом саду пройдет фестиваль «Торжествуй, зеленый май»

Жителей Петербурга приглашают посмотреть на первые молодые побеги, травинки, яркие цветы.

Посетителям предлагают заглянуть на выставку «Природа вещей», прогуляться по оранжерее, пройдя с ребенком квест, и принять участие в мастер-классах. Об этом сообщает Piter.tv.

Только 6 и 7 мая будет работать экспозиция Ботанического музея, посвященная растительности Земного шара, эволюции растительного мира, месту растений в жизни человека. В Японском саду можно прогуляться вокруг нижней чаши. Попасть туда можно с 12:00 до 15:45.

Фото: Телеграм / Ботанический сад

Ранее стало известно, что Ботанический сад Петра Великого не справился с наплывом посетителей.