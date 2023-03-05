Ботанический сад Петра Великого не справился с наплывом посетителей

Из-за больших очередей пришлось отменить продажу электронных билетов.

Петербуржцы в воскресенье поголовно решили посетить оранжереи Ботанического сада Петра Великого. Из-за большого наплыва желающих образовались внушительные очереди — сообщает Мойка78.

Пресс-служба Ботанического сада сообщила, что в учреждении приняли решение прервать на время продажу электронных билетов, поскольку петербуржцы стоят в очередях не только в кассы, но и в сами оранжереи.

Ранее стало известно, что Ботанический сад в Петербурге перешел на зимний режим работы.