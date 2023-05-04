Житель Гатчинского района убил ножом товарища на площади Дружбы

Двое жителей Елизаветино Гатчинского района распивали спиртное 3 мая в квартире дома на площади Дружбы. Около 01:00 между ними произошел конфликт, в ходе которого 61-летний мужчина ударил ножом своего 62-летнего знакомого.

Удар пришелся в область груди. От полученного ранения пострадавший скончался. Нападавшего задержали на месте преступления и поместили в изолятор.

По факту убийства заведено уголовное дело. Ведется следствие.