Житель Гатчинского района убил ножом товарища на площади Дружбы

Двое жителей Елизаветино Гатчинского района распивали спиртное 3 мая в квартире дома на площади Дружбы. Около 01:00 между ними произошел конфликт, в ходе которого 61-летний мужчина ударил ножом своего 62-летнего знакомого.
Удар пришелся в область груди. От полученного ранения пострадавший скончался. Нападавшего задержали на месте преступления и поместили в изолятор.
По факту убийства заведено уголовное дело. Ведется следствие.
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21.05.2022 13305