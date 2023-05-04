Бастрыкин предложил технически ограничить максимальную скорость самокатов

Автор: Анастасия Щербакова
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Возможность полного запрета на данное средство передвижения остается на рассмотрении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал инициативу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса об ограничении мест использования электросамокатов — сообщает 78.ru.

Ранее Клишас предложил убрать электросамокаты c городских улиц, оставив их только в специально оборудованных местах: парках и частных посёлках. Своё предложение он объяснил большим количеством ДТП с самокатами.

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Фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Ранее стало известно, что сезон электросамокатов начался в Петербурге.

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