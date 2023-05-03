Сезон электросамокатов начался в Петербурге

Почти 37% россиян считают, что аренду самокатов следует запретить.

Как показали данные опроса, многие россияне считают электросамокаты опасным средством передвижения. Об этом сообщает Питер Live.

Как известно, в Северной столице данный вид массовых услуг пользуется популярностью. Зачастую самокаты используют для развлечения. Такие прогулки часто заканчиваются неприятными авариями на тротуарах города.

Чаще всего противниками арендованных электросамокатов являются граждане в возрасте от 35 до 44 лет, сторонниками же выступают респонденты моложе 34 лет.

Фото: Питер Live

Ранее стало известно, что в России хотят обязать владельцев электросамокатов ставить их на учет.