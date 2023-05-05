В Парголово продали заброшенную водонапорную башню

Начальная цена лота составляла 1,77 млн рублей, а стоимость итоговая — 4,15 млн рублей.

В Парголово старинную заброшенную водонапорную башню на территории усадьбы Осиновая Роща Смольный продал за 4,15 млн рублей. Как передает piter.tv, информация об этом появилась в итоговом протоколе торгов.

Башню ввели в эксплуатацию в 1937 году. По данным сайта об архитектуре Петербурга Citywalls, она была построена в период владения усадьбой графом Владимиром Левашовым, между 1869-м и 1890-м годами, впоследствии была надстроена.

Фото: citywalls

Ранее стало известно, что в Петербурге особняк Мясникова ушел с молотка за 550 млн рублей.