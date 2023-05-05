В изнасиловании 6-летней девочки в Тосненском районе подозревают 37-летнего мужчину

В полицию Тосненского района 4 мая около 02:00 обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что в поселке имени Тельмана ее шестилетнюю дочь изнасиловал 37-летний мужчина.

Преступление произошло 3 мая в период с 22:00 до 23:00. Подозреваемого задержали по горячим следам в той же квартире в поселке имени Тельмана, где произошло предполагаемое изнасилование.

Задержанным оказался житель Колпино. Известно, что мужчина был знакомым заявительницы. Решается вопрос об уголовном деле.