Рецидивист и убийца украл у соседки маникюрные принадлежности на 40 тысяч рублей в Пикалево

В полицию Бокситогорского района 4 мая около 09:00 обратилась 38-летняя жительница улицы Горняков в Пикалево. Неизвестный разбил стекло в ее квартире на первом этаже и проник внутрь.

Добычей злоумышленника стали инструменты для маникюра на общую сумму 40 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.

К полудню того же дня подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний житель соседнего дома. Похищенное изъято.

Известно, что в прошлом мужчина провел 9,5 лет в колонии за убийство, привлекался по статье о самовольном оставлении части или места службы, а также за угон машины и кражу.