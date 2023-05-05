Первое уголовное дело против руферов завели в Петербурге

Как сообщают «Невские Новости», охота на организаторов экскурсий по крышам Санкт-Петербурга открыта. По результатам полицейского рейда правоохранители завели первое уголовное дело против руферов.

Полиция на протяжении недели проводила оперативные мероприятия, проверяя объявления об экскурсиях по крышам в историческом центре города. К административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность привлекли около 20 экскурсоводов.

Также установлено, что во время экскурсий руферы никак не обеспечивают безопасность туристических групп. Было заведено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).