От Карла III потребовали репарации за колониальное прошлое 12 стран

Лидеры коренных народов Содружества наций написали письмо королю Великобритании Карлу III, в котором просят у него официальных извинений за последствия колонизации. Их условия: выплатить репарации, вернуть культурные артефакты и вывезенные британцами останки коренных жителей.
Письмо подписали представители Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских Островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.
В документе активисты просят короля «немедленно начать разговор о сохраняющемся влиянии рабства». В письме также отмечается, что королю следует признать ужасы колонизации в день его коронации – 6 мая.
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