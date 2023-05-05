Художественная постановка с участием железнодорожной ретротехники была представлена в Санкт-Петербурге

В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге состоялось театрализованное действие «Паровозный гудок. Симфония Победы».

К перрону вокзала прибыл ретросостав, представленный паровозом ЭУ 683-32 1929 года выпуска, вагонами-теплушками начала ХХ века и историческими классными (пассажирскими) вагонами, построенными в 1930-х годах. Во время Великой Отечественной войны такие вагоны использовались для обеспечения воинских перевозок. Также в рамках демонстрации исторического подвижного состава, приуроченной к памятной дате, к перрону Финляндского вокзала прибыл паровоз СО 18-2018, построенный в 1941 году. Примечательно, что паровозы серии «СО» из паровозной колонны особого резерва № 7 стали одними из первых паровозов, вошедших в поверженный Берлин.

Фото: Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

Также участников мероприятия поздравили первый заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов, руководитель Северо-Западного территориального управления Росжелдора Никита Каменир, председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Елена Тихомирова и председатель совета ветеранов ОЖД Павел Марков, обращаясь к гостям, рассказали, как важно знать историю своей страны и помнить, какой ценой досталась победа советскому народу в той страшной войне.

Самые юные участники мероприятия – воспитанники Малой Октябрьской железной дороги – вышли на перрон вокзала с портретами железнодорожников, которые работали в Великую Отечественную войну.

По окончании театральной постановки ветераны и почетные гости мероприятия уже традиционно отправились на станцию Ладожское Озеро, где в годы войны начиналась знаменитая Дорога жизни – единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, которая связывала блокадный Ленинград со страной с сентября 1941 года по март 1943 года.

Ранее стало известно, что сегодня в Доме офицеров Западного военного округа поздравляли ветеранов и военнослужащих.