Сегодня в Доме офицеров Западного военного округа поздравляли ветеранов и военнослужащих

Для них был организован праздничный концерт.

На торжественном собрании присутствующих от имени Губернатора и Правительства Ленинградской области поздравил вице-губернатор Михаил Ильин. Он отметил, что 9 мая ― это не только большой общенародный праздник, это день, когда вспоминаешь историю своей семьи, своих родных, тех, кто пережил войну, кто сражался за свою Родину.

Их сплоченность, отвага, готовность до конца стоять за Родину служат нам мощной духовной опорой, помогают сражаться за наше общее будущее.

Ранее стало известно, что во время патриотической акции под Петербургом развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров.