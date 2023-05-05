В Петербурге в рамках мероприятия «Ночь музеев» 20-21 мая будут запущены четыре автобусных маршрута

Любой обладатель билета сможет воспользоваться транспортом бесплатно.

Как сообщает телеграм-канал Санкт-Петербург online, маршрут «Центр-1» будет проходить от Исаакиевской площади до проспекта Стачек, маршрут «Центр-2» — до Шпалерной улицы, маршрут «Центр-3» — до площади Александра Невского, а маршрут «Васильевский остров — Петроградская сторона» — по Васильевскому острову и Петроградской стороне.

Фото: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что более 20 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Петербурге.