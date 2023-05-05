Она привлекла к себе внимание после полуобнажённого снимка на фоне могилы фронтмена и основателя панк-рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва.

В отношении блогера Алевтины Фальковски возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Об этом стало известно 78.ru.

В настоящее время проводится расследование. Девушке грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы до года или арест сроком до трёх месяцев.

Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что на выставке о группе «Король и Шут» в Москве произошла кража.