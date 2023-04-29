На выставке о группе «Король и Шут» в Москве произошла кража

Злоумышленники похитили жилетку Андрея Князева.

В московском арт-пространстве «Винзавод» прошла выставка «Панк-культура. Король и Шут», во время которой неизвестные злоумышленники похитили жилетку сооснователя группы Андрея Князева, известного как КняZz. Об этом сообщает Мойка78.

Исчезновение экспоната обнаружилось вечером 27 апреля. После этого организаторы выставки приняли решение обратиться к правоохранителям, которые теперь разыскивают похитителя.

Фото: afisha-ufa.ru/events/tinkoff-holl/12019-knyazz/

Ранее стало известно, что вдова известного фронтмена группы «Король и Шут» заявила, что новый сериал порочит память музыканта.